Gli 80 anni del Totocalcio segnano un capitolo importante nella storia del gioco d’azzardo in Italia. Per decenni, ogni sabato mattina, molti italiani si sono dedicati alla compilazione della schedina, sperando di indovinare i risultati delle partite. Il rituale prevedeva l’acquisto presso i punti vendita autorizzati e la consegna delle schedine compilate, con la speranza di vincere premi in denaro e cambiare così la propria vita.

Il rito del sabato mattina, per generazioni di italiani, ha avuto un profumo preciso: quello della carta stampata e dell’inchiostro fresco di una schedina Sisal. Non era solo un gioco, ma una liturgia laica fatta di incroci di pronostici e colonne rigate con speranza, un momento in cui il tempo si fermava per dare spazio al sogno. Ognuno aveva il suo rito, mio nonno ad esempio, giocava sempre la stessa sequenza senza badare alle partite. Ottant’anni fa nasceva quella che oggi possiamo definire una vera rivoluzione sociale e culturale, capace di cambiare profondamente l’immaginario collettivo di un Paese che cercava faticosamente di rimettersi in piedi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gli 80 anni del Totocalcio, il tredici alla schedina ti cambiava la vita

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