Giro in barca a 2mila euro | tensione alla biglietteria della Navigazione uno dei buttadentro reagisce e tenta la fuga

Turisti fermati e pressati con proposte insistenti per escursioni sul lago, fino alla tensione con gli agenti che controllavano la zona in borghese. È quanto accaduto il primo maggio sul lungolago di Como, durante un controllo della polizia locale.Seguici su Google, mettici tra le tue fonti.🔗 Leggi su Quicomo.it

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