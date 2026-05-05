Nel Giro d’Italia, la differenza di premi tra il primo classificato e il decimo è di 33 volte. Mentre il vincitore riceve una somma significativa, quella destinata al decimo risulta molto più contenuta. I premi ufficiali rimangono invariati di anno in anno, anche se i budget delle squadre aumentano considerevolmente. Questa disparità evidenzia un divario tra le ricompense individuali e le risorse complessive delle squadre partecipanti.

? Cosa scoprirai Quanto incassa il decimo classificato rispetto al vincitore del Giro?. Perché i premi sono fermi mentre i budget dei team esplodono?. Come influisce il costo delle bici sulla sopravvivenza delle squadre?. Chi assorbe i 2 miliardi di euro generati dalla Corsa Rosa?.? In Breve Budget team WorldTour cresciuti del 60% dal 2021 con medie a 33 milioni.. Partenza in Bulgaria a Neseb?r l'8 maggio con arrivo finale a Roma.. Favoriti includono l'australiano Jai Hindley e il giovane marchigiano Giulio Pellizzari.. L'evento genera un impatto economico complessivo superiore ai 2 miliardi di euro.. Il vincitore della prossima 109ª edizione del Giro d’Italia incasserà 265.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro d’Italia: il divario tra il primo e il decimo è di 33 volte

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