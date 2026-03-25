Il divario economico tra Conor Hazard e Donnarumma spiega le differenza tra Irlanda del Nord e Italia

In Irlanda del Nord si sta svolgendo un ballottaggio tra i portieri, con entrambi i candidati che militano nella League One, il terzo livello del calcio inglese. Conor Hazard compete con Peacock-Farrell, entrambi con esperienze nel settore. La differenza tra i due, e più in generale tra Irlanda del Nord e Italia, si riflette anche nel livello delle competizioni a cui partecipano i portieri nazionali.

L'Irlanda del Nord ha un ballottaggio tra i portieri. Sia Peacock-Farrell che Conor Hazard giocano nella League One, la terza serie del calcio inglese. In tandem hanno una valutazione che non arriva a due milioni di euro, il confronto con Donnarumma è quasi imbarazzante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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