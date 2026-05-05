Il Giro d’Italia 2026 si avvicina e tra i protagonisti si distingue Buitrago, che ha espresso entusiasmo riguardo alla corsa e all'importanza di un compagno di squadra. In una dichiarazione, ha sottolineato come il contributo di un corridore di grande esperienza sarà determinante per le sue prestazioni. La corsa, che si svolgerà tra varie tappe, vede già la partecipazione di numerosi ciclisti di alto livello.

Roma, 5 maggio 2026 - Jonas Vingegaard e poi tutti gli altri: nel contesto di una startlist ancora in divenire, un'ipotetica griglia dei favoriti per la vittoria del Giro d'Italia 2026 vede il danese davanti a tutti, ma chiaramente sarà solo la strada a confermare o meno le gerarchie scritte a tavolino. Tanti proveranno a sovvertirle. Tra essi c'è Santiago Buitrago. Sono in buone condizioni e pronto per questa sfida Nelle due partecipazioni già alle spalle, datate 2022 e 2023, il colombiano si è piazzato rispettivamente 12esimo e 13esimo: due ranking non esattamente memorabili ma che non precludono sogni per quest'anno a un corridore che potrà contare sulla qualità e l'esperienza del fido Damiano Caruso.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026, Buitrago sogna in grande grazie a Caruso: "Sarà fondamentale"

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