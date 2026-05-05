All’Aquila, si sono svolti incontri e testimonianze contro la presenza della criminalità organizzata. Le autorità hanno sottolineato come le attività mafiose si adattino ai tempi e alle strategie di contrasto, cercando di infiltrarsi in diversi settori. Sono stati presentati dati e analisi relative alle indagini in corso e ai procedimenti giudiziari aperti contro soggetti coinvolti in attività illegali. La lotta alla criminalità organizzata continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e delle forze dell’ordine.

Non arrendersi mai alla mafia e, oggi più che mai, alla mentalità mafiosa. È l’invito che Giovanni Paparcuri, ex autista del giudice Rocco Chinnici e poi collaboratore di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, rivolge agli studenti all’Aquila che incontra per tenere viva la memoria di chi alla lotta alla mafia ha sacrificato la propria vita. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it

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Giovanni Paparcuri all’Aquila: la mafia che cambia pelle

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