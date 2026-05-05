Giovani italiani per l’Inter | la doppia P di Marotta Palestra e Pisilli | CM

Dopo la vittoria dello Scudetto, il direttore generale dell’Inter ha annunciato che uno degli obiettivi principali per l’estate sarà rafforzare la rosa con giocatori italiani, puntando anche su giovani come Palestra e Pisilli. La strategia del club nerazzurro prevede di investire sul talento nazionale, senza rinunciare a cercare anche giocatori all’estero. La squadra continua a puntare sui giovani italiani per consolidare il proprio futuro.

Il club nerazzurro guarda anche all’estero: Leoni e non solo Lo ha detto apertamente Marotta dopo la conquista dello Scudetto, uno degli principali obiettivi dell’ Inter in estate sarà quello di rinforzare lo zoccolo duro italiano. Ecco perché i fari sono puntati su alcuni dei migliori giovani nostrani, con il primo nome che rimane sempre quello di Marco Palestra. Giovani italiani per l’Inter: la doppia P di Marotta, Palestra e Pisilli (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it L’operazione con l’ Atalanta si presenta a dir poco complicata: la ‘Dea’ spara alto, siamo già sopra quota 40 milioni, forte dell’interesse proveniente dalla Premier. E poi negli ultimi due anni, vedi anche la vicenda Lookman, i Percassi hanno preferito cedere all’estero i propri gioielli.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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