L’Inter ha schierato Hakan Calhanoglu titolare nella partita contro la Fiorentina, ma la squadra non è riuscita a ottenere il risultato desiderato. Nel frattempo, circolano voci di un possibile trasferimento del centrocampista turco a un costo di circa 10 milioni di euro. La società ha risposto alle indiscrezioni, mentre il calciomercato rimane aperto con molte discussioni sul futuro del giocatore.

Continuano a rincorrersi le voci su un futuro lontano da Milano per il regista turco: gli ultimi sviluppi L’ Inter ha ritrovato Hakan Calhanoglu dal primo minuto contro la Fiorentina, ma non è bastato per far cambiare marcia alla squadra di Chivu nel posticipo del ‘Franchi’. Hakan Calhanoglu, 32 anni (Ansa) – Calciomercato.it I nerazzurri vedono avvicinarsi Milan e Napoli in classifica e hanno assolutamente bisogno del miglior Calhanoglu nello sprint finale per la corsa scudetto. Il regista turco sta vivendo una stagione lontana dai suoi standard, contrassegnata dagli infortuni (addirittura tre gli stop) e da un rendimento altalenante. Inoltre, si fanno sempre più pressanti i rumors di un possibile addio di Calhanoglu all’Inter a fine stagione, dopo la lunga telenovela della scorsa estate sul pressing del Galatasaray. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Calhanoglu via dall’Inter per 10 milioni: la risposta di Marotta | CM

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