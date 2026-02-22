Coltellate in pieno giorno paura a Ravenna | ferito un giovane di 24 anni

Un giovane di 24 anni è stato ferito con un coltello durante una rissa in pieno giorno vicino ai giardini Speyer a Ravenna. La lite scoppiata tra due gruppi ha portato all’uso delle lame, lasciando il ragazzo sanguinante a terra. Testimoni hanno chiamato immediatamente le forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto. La scena ha suscitato paura tra passanti e commercianti, mentre si cerca di capire cosa abbia scatenato la rissa.

© Ilrestodelcarlino.it - Coltellate in pieno giorno, paura a Ravenna: ferito un giovane di 24 anni

Ravenna, 22 febbraio 2026 – Un altro accoltellamento, ancora sangue a pochi passi dalla stazione, e la sensazione – sempre più diffusa tra residenti e commercianti – che nell'area dei giardini Speyer l'emergenza sicurezza non sia mai rientrata. Intorno alle 15.30 di ieri, in via Carducci all'angolo con via San Giovanni Bosco, una pattuglia della Polizia locale in transito ha sventato un'aggressione in pieno giorno. A terra c'era un giovane di 24 anni, egiziano, colpito da diverse coltellate al culmine di una lite. Secondo una prima ricostruzione, il diverbio sarebbe scoppiato per motivi in corso di accertamento, ma verosimilmente legati al traffico di stupefacenti, un'ombra che da tempo grava sull'intera zona dell'Isola San Giovanni.