Giovane beccato con la droga arrestato e condannato

Sabato sera, a Castel Volturno, una pattuglia della Polizia di Stato ha fermato un'auto sospetta nei pressi di un'abitazione. A bordo del veicolo, è stato trovato un giovane di 24 anni con sostanze stupefacenti. L'uomo è stato arrestato e successivamente condannato per spaccio di droga. L'operazione si è svolta in seguito a una segnalazione che aveva indicato un veicolo sospetto nella zona.

Un 24enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato per spaccio di droga. E' quanto accaduto sabato sera a Castel Volturno dove gli agenti della Squadra Volante del commissariato di Casal di Principe sono intervenuti per la segnalazione di un'auto sospetta nei pressi dell'abitazione di una persona.🔗 Leggi su Casertanews.it Trovato con più di un kg di droga, arrestato Notizie correlate Vende droga in strada: beccato con hashish e contanti, arrestato 24enneTempo di lettura: < 1 minutoOperazione antidroga nella notte nel capoluogo casertano, dove i militari della Sezione Radiomobile hanno tratto in... Leggi anche: Beccato mentre cede la droga a un assuntore, arrestato Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Beccato a 141 km/h sugli 80, via subito la patente e denunciato; Beccato con l'hashish, 20enne torna libero dopo la condanna 'mini'; Si agita al controllo: beccato con denaro e 14 dosi di cocaina; Beccato con oltre 100 grammi di droga, 18enne arrestato per spaccio. "UN POSTO AL SOLE" Ecco il momento in cui tutto ha avuto inizio! Un giovane Attilio Grillo preso in giro dai giovanissimi Eduardo e Damiano dopo essersi beccato una pallonata che gli ha macchiato la divisa con il caffè! Ma questo, come detto, è stato soltant - facebook.com facebook