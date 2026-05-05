Giovane beccato con la droga arrestato e condannato

Da casertanews.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato sera, a Castel Volturno, una pattuglia della Polizia di Stato ha fermato un'auto sospetta nei pressi di un'abitazione. A bordo del veicolo, è stato trovato un giovane di 24 anni con sostanze stupefacenti. L'uomo è stato arrestato e successivamente condannato per spaccio di droga. L'operazione si è svolta in seguito a una segnalazione che aveva indicato un veicolo sospetto nella zona.

Un 24enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato per spaccio di droga. E' quanto accaduto sabato sera a Castel Volturno dove gli agenti della Squadra Volante del commissariato di Casal di Principe sono intervenuti per la segnalazione di un'auto sospetta nei pressi dell'abitazione di una persona.🔗 Leggi su Casertanews.it

Trovato con più di un kg di droga, arrestato

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