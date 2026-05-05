Giornata di studi e consegna del Premio Davide Sampaolesi

Giovedì 7 maggio si svolgerà un convegno di studi presso la chiesa della SS. Trinità dei Pellegrini, in Via Portamedina alla Pignasecca, a Napoli. L’evento avrà inizio alle ore 9 e comprende anche la consegna del Premio Davide Sampaolesi. La giornata è dedicata alla memoria di Sampaolesi e prevede interventi e discussioni legate al suo percorso e alle sue attività.

Giovedì 7 maggio, nella chiesa della SS. Trinità dei Pellegrini, a Napoli in Via Portamedina alla Pignasecca, si terrà un convegno di studi nel ricordo di Davide Sampaolesi dalle ore 9.30 alle 18.00, promosso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli e.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Giornata studi su Andrea Camilleri al Teatro del LidoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Sabato 14 marzo,... Martina Dotti, chi è la fidanzata di Davide Bonolis: età, studi e percorso verso il giornalismo sportivoLa storia tra Martina Dotti e Davide Bonolis ha attirato l’attenzione del pubblico per la naturalezza con cui i due giovani hanno deciso di vivere la... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il pulpito di Giovanni Pisano nella chiesa di Sant’Andrea a Pistoia; Itinerari Disciplinari in Archeologia: tra Tradizione e Innovazione. Giornata di studi all'Università Guglielmo Marconi.; All’Urbaniana Giornata di studi della Cattedra Velasio de Paolis sul Diritto nella vita e nella missione della Comunità ecclesiale; Katy Castellucci e la Scuola Romana. Giornata di studi. Napoleone Bonaparte in riva allo Stretto | VIDEOSi è svolta nella giornata di martedì 5 maggio la ventitreesima edizione del 5 maggio, giornata di studi sul periodo napoleonico, evento che da sempre viene organizzato dal Circolo Culturale L’Agor ... strettoweb.com Una Giornata di Studi davvero speciale all’IIS di TropeaUna Giornata di Studi davvero speciale quella tenutasi il 30 aprile nell’Aula Magna dell’IIS Tropea: due storici di rilievo e fama internazionale, Marcello Flores e Antonella Salomoni, accolti con ent ... tropeaedintorni.it “Lucca sceglie lo Sport”: il 14 maggio all’Auditorium San Romano una giornata di confronto, visione e strategia. Comune di Lucca: È stato presentato questa mattina dal sindaco Mario Pardini, dal vice sindaco e assessore allo sport Fabio Barsanti , in collegam - facebook.com facebook #Calcio La 35esima giornata di #SerieA si chiude con la vittoria delle romane. La Lazio batte 2-1 la Cremonese. 4-0 invece della Roma sulla Fiorentina. I giallorossi tornano ad 1 punto dalla zona Champions Giovanni Scaramuzzino #GR1 #RomaFiorentina x.com