Giornata asma Rogliani Sip ‘far funzionare rete integrata ospedale-territorio'

Oggi si parla della giornata dedicata all’asma, durante la quale un esperto ha sottolineato la necessità di far funzionare meglio la rete tra ospedale e territorio. La discussione si concentra sulla gestione delle condizioni respiratorie e sull’importanza di un sistema integrato per migliorare l’assistenza ai pazienti. La giornata mira anche a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere strategie condivise tra le strutture sanitarie.

Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - “La sfida reale in questo momento per tutte le condizioni di cronicità, e tra queste anche l'asma, è far funzionare davvero in modo coordinato una rete integrata ospedale-territorio con il medico di famiglia, lo specialista territoriale e gli specialisti di secondo livello, delle strutture ospedaliere”. Questo tipo di organizzazione permette al “paziente di avere l'accesso al percorso diagnostico terapeutico il prima possibile ed evitare ritardi dovuti a una diagnosi tardiva. Questo è l'aspetto importante sul quale lavorare. Spesso i pazienti con asma vengono ancora intercettati in pronto soccorso”.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giornata asma, Rogliani (Sip) ‘far funzionare rete integrata ospedale-territorio' Notizie correlate Ospedale di Terni, percorso di chirurgia pediatrica innovativo: “Rete sanitaria regionale sempre più integrata”Un progetto di rilievo clinico ed organizzativo, che rafforza la presa in carico dei piccoli pazienti, garantendo possibilità di cure, appropriatezza... Malattie respiratorie, la strategia italiana: rete ospedale-territorio e prevenzioneOltre 80 milioni di persone in Europa soffrono di patologie respiratorie croniche, per quasi 400mila decessi all’anno. Approfondimenti e contenuti Giornata asma, Rogliani (Sip) ‘far funzionare rete integrata ospedale-territorio'Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - La sfida reale in questo momento per tutte le condizioni di cronicità, e tra queste anche l'asma, è far funzionare ... iltempo.it Giornata mondiale dell’asma. Iniziativa Simri-Sip: spirometrie pediatriche gratuite in 53 centri di tutta Italia nel mese di maggioLa Giornata mondiale dell’asma è promossa da Global Iniziative for Asthma (GINA) che per il 2024 ha scelto come slogan L’Educazione all’asma dà potere. Questa scelta sottolinea l'importanza cruciale ... quotidianosanita.it