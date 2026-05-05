La premier ha segnalato un aumento dei deepfake sui social media, immagini generate artificialmente con l’intelligenza artificiale. Secondo quanto riferito, tali contenuti vengono diffusi con l’obiettivo di danneggiare l’immagine pubblica, delegittimare e ridicolizzare. La distinzione tra polemica politica e discorsi tossici si è fatta confusa, con una crescita delle pratiche di manipolazione digitale. Questa situazione solleva questioni sulla sicurezza e l’affidabilità delle informazioni circolanti online.

Non c’è più distinzione tra la polemica politica e la deriva tossica che ormai domina i social. Basti pensare a quanto denunciato dalla premier Giorgia Meloni sui social: immagini false, costruite con l’intelligenza artificiale, fatte circolare per colpire, delegittimare, ridicolizzare. Non è più lo scontro tra idee, ma qualcosa di più torbido. La leader del governo lo mette nero su bianco: "Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore". La Meloni usa sì l’ironia – "Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio” – ma soprattutto pone l’accento sulle pesanti ripercussioni di certe azioni: “Ma resta il fatto che, pur di attaccare e di inventare falsità, ormai si usa davvero qualsiasi cosa".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giorgia Meloni nel mirino dei deepfake: "Si usa qualsiasi cosa pur di attaccare"

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