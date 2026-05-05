Giorgia Meloni nel mirino dei deepfake | Si usa qualsiasi cosa pur di attaccare
La premier ha segnalato un aumento dei deepfake sui social media, immagini generate artificialmente con l’intelligenza artificiale. Secondo quanto riferito, tali contenuti vengono diffusi con l’obiettivo di danneggiare l’immagine pubblica, delegittimare e ridicolizzare. La distinzione tra polemica politica e discorsi tossici si è fatta confusa, con una crescita delle pratiche di manipolazione digitale. Questa situazione solleva questioni sulla sicurezza e l’affidabilità delle informazioni circolanti online.
Non c’è più distinzione tra la polemica politica e la deriva tossica che ormai domina i social. Basti pensare a quanto denunciato dalla premier Giorgia Meloni sui social: immagini false, costruite con l’intelligenza artificiale, fatte circolare per colpire, delegittimare, ridicolizzare. Non è più lo scontro tra idee, ma qualcosa di più torbido. La leader del governo lo mette nero su bianco: "Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore". La Meloni usa sì l’ironia – "Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio” – ma soprattutto pone l’accento sulle pesanti ripercussioni di certe azioni: “Ma resta il fatto che, pur di attaccare e di inventare falsità, ormai si usa davvero qualsiasi cosa".🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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