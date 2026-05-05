Martedì 5 maggio, su Canale 5, va in onda un nuovo episodio del reality show “Grande Fratello Vip” condotto da Ilary Blasi. La puntata si concentra sulle dinamiche tra i partecipanti, con scontri e alleanze che si sviluppano nel corso della serata. Tra le discussioni, emergono anche antipatie e alcune promesse fatte dai concorrenti, mentre la conduttrice introduce le varie situazioni che si verificano all’interno della casa.

Martedì 5 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Giorni di fuoco nella Casa. Alleanze e antipatie sono sempre più cristallizzate e stasera verranno messe sotto la lente d’ingrandimento. La scelta del secondo finalista: l’onore della proclamazione e subito l’onere di una decisione difficile, che condizionerà il percorso degli altri. Il pubblico deciderà chi tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras merita il sogno della finale. I sei vip in nomination aspettano l’esito di un’eliminazione ma scopriranno in diretta che non è così.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - GFVIP: ILARY BLASI TRA ALLEANZE, ANTIPATIE E LA PROMESSA DELLA MUSSOLINI

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