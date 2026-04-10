GFVIP | BLASI E QUEL PUNTO DI NON RITORNO TRA MUSSOLINI ELIA E VOLPE

Venerdì 10 aprile in prima serata su Canale 5, andrà in onda un nuovo episodio di “Grande Fratello Vip” condotto da Ilary Blasi. La puntata si concentra su alcuni concorrenti e le loro dinamiche all’interno della casa, con particolare attenzione a un episodio che ha coinvolto alcuni partecipanti e ha suscitato discussioni tra i telespettatori. La trasmissione prosegue con le consuete interazioni tra i protagonisti e le rispettive storie.

Venerdì 10 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nelle ultime ore tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe la tensione è arrivata alle stelle. Accuse e recriminazioni reciproche hanno portato il rapporto a un punto di non ritorno. Stasera si rivedranno dopo l’isolamento di Alessandra nel monolocale. Cosa succederà? Il processo a Francesca Manzini: Alessandra Mussolini ed Antonella Elia la accusano di poca lealtà e di furbo opportunismo. È arrivato il momento di schierarsi e decidere da che parte stare. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GFVIP: BLASI E QUEL PUNTO DI NON RITORNO TRA MUSSOLINI, ELIA E VOLPE Sondaggi del GFVìp 8 seconda puntata, chi è la preferita tra Antonella Elia e Adriana VolpeIn vista della seconda puntata del Grande Fratello Vip, i sondaggi premiano le donne del reality con un podio tutto al femminile: ecco le preferenze... Temi più discussi: Il look blu notte di Ilary Blasi al GF Vip: tubino e tacchi a spillo metallici per la puntata 7; Ilary Blasi, il GF affonda contro la Via Crucis: il regalo inaspettato dei suoi autori; GF Vip, Ilary Blasi confermata: scalza Simona Ventura e ritorna a settembre; Grande Fratello Vip 2026, sesta puntata: cos'è successo il 3 aprile. GFVip, Paola contro Francesca: 'Per vincere il programma venderebbe anche sua madre'Nel corso della sesta puntata del GFVip, Paola Caruso ha lasciato intendere che Francesca Manzini sia una persona opportunista ... it.blastingnews.com GFVIP, la battuta di Cesara Buonamici su Totti gela Ilary Blasi: Tu ci capisci di calcio. Il videoDopo i siparietti con Selvaggia Lucarelli e le battutine che alludevano al caffè che Ilary Blasi avrebbe preso con Cristiano Iovino all'inizio della separazione con Francesco Totti, questa sera nello ... today.it Buonanotte a tutti, ci vediamo martedì #GFVIP - facebook.com facebook Buonanotte a tutti, ci vediamo martedì #GFVIP x.com