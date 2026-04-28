GF Vip stasera su Canale 5 | fidanzato segreto di Francesca Manzini Alvin entra nella casa

Stasera su Canale 5 torna il Grande Fratello Vip con alcune novità. Tra i partecipanti ci sarà Alvin, che entrerà nella casa, mentre sui social si discute di un possibile fidanzato segreto di Francesca Manzini. Si parla di un nome che il web avrebbe già collegato alla conduttrice, senza che sia ancora ufficiale. La puntata promette di suscitare attenzione tra i telespettatori e gli utenti online.

Francesca Manzini al centro del caso: spunta un fidanzato misterioso che il web avrebbe già identificato. Nella Casa arriva Alvin, pronto a sorprendere i concorrenti. Stasera, martedì 28 aprile, in prima serata su Canale 5, va in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 8, condotto da Ilary Blasi. In studio, al suo fianco, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare quanto accaduto nella Casa negli ultimi giorni, seguire i nuovi verdetti del televoto e accogliere in studio il concorrente eliminato. Scontro tra Valeria Marini e Antonella Elia Domenica pomeriggio Valeria Marini è entrata nella Casa con un vassoio di dolci: un gesto distensivo che però non è bastato a placare gli animi.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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