Il capitano del team non sarà disponibile a causa di una lesione di primo grado all’adduttore della coscia destra. La sua assenza compromette le possibilità di evitare le finali, a meno che la squadra avversaria non conceda un ulteriore mese di stagione, consentendo così di arrivare fino alle fasi finali dei playoff. La prognosi indica che il giocatore dovrà osservare un periodo di recupero prima di poter tornare in campo.

È lesione di primo grado all’adduttore della coscia destra per Fabio Gerli. Dunque, il capitano canarino deve alzare bandiera bianca proprio sul più bello, a meno che il Modena non gli regali un ulteriore mese di stagione e significherebbe arrivare sino in fondo ai playoff. Il regista ha già iniziato il percorso di recupero con lo staff sanitario, per provare comunque a superare il problema il prima possibile. Una notizia spiacevole, soprattutto per il giocatore. Da un punto di vista personale, dopo sei anni in gialloblù, si stavano aprendo le porte del primo playoff per la promozione in serie A che Gerli avrebbe meritato di giocare. Ad ogni modo, per Andrea Sottil si presenta ora il dilemma sul sostituto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gerli out, può sperare solo nelle finali

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