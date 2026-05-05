Le gemelle Cappa e Marco Poggi sono tornati a essere coinvolti in un'indagine sul delitto di Garlasco. Dopo diverse fasi, l'inchiesta si avvicina alla conclusione e le persone coinvolte sono state chiamate a comparire per essere interrogate. Stefania Cappa ha dichiarato che si presenterà all'appuntamento con i magistrati. La vicenda riguarda un caso di cronaca giudiziaria che ha tenuto banco negli ultimi mesi.

Le gemelle Cappa e Marco Poggi di nuovo coinvolti nell'indagine, ormai prossima alla fine, sul delitto di Garlasco. Le due, oltre ad Andrea Sempio, saranno interrogate come persone informate sui fatti. La notizia è stata data in anteprima dal Tg1, secondo cui sono stati consegnati dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio. Sarà ascoltato anche il fratello della vittima. Da quanto si è saputo le gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi, verranno sentite come testimoni domani, 5 maggio, o a Milano o a Pavia. Marco Poggi, invece, mercoledì 6, forse a Mestre, lo stesso giorno in cui Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara, è stato convocato per l'interrogatorio.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gemelle Cappa, chi sono e perché vengono interrogate. Stefania: «Sicuramente mi presenterò»

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