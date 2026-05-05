Garlasco Andrea Sempio non risponderà ai pm

Domani, presso la Procura di Pavia, Andrea Sempio sarà ascoltato come principale indagato nell’ambito di un procedimento per omicidio. Accanto a lui, Marco Poggi, fratello di Chiara e amico di lunga data di Sempio, sarà presente come persona informata sui fatti. Andrea Sempio ha comunicato che non risponderà alle domande dei pubblici ministeri.

Andrea Sempio e Marco Poggi, fratello di Chiara, suo amico fin dall'adolescenza. Domani saranno entrambi seduti davanti ai pubblici ministeri della Procura di Pavia: Andrea come unico responsabile dell'omicidio, Marco come persona informata sui fatti. Due versioni che poi saranno messe a confronto, ma i legali di Sempio hanno già fatto sapere che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Su di lui la procura ha un alibi che vacilla, una traccia genetica trovata sotto le unghie di Chiara e un'impronta sul muro delle scale che portano alla cantina della villetta dei Poggi, dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Andrea Sempio non risponderà ai PM

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