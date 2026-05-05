Garlasco telefonate sms e videogame | le testimonianze degli amici che mettono nei guai Andrea

A Garlasco, le indagini si concentrano sulle comunicazioni e sui rapporti di Andrea Sempio, coinvolto in un procedimento giudiziario. Tra le testimonianze raccolte, ci sono quelle di Daniela Ferrari, madre dell’indagato, e di un vigile del fuoco che lo conosceva. Sono stati ascoltati anche altri amici che, circa 19 anni fa, avevano frequentato la villetta di via Pascoli, luogo centrale nelle indagini.

Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, e il vigile del fuoco suo conoscente. Ma anche tutti coloro che, 19 anni fa, gravitavano nell'orbita della villetta di via Pascoli. All'epoca le comitive erano due, stando a verbali di allora senza punti di contatto se non una conoscenza superficiale. Da una parte Marco Poggi, Sempio, Alessandro Biasibetti, Mattia Capra e Roberto Freddi che giocavano con i videogame a casa della vittima. Dall'altra Chiara Poggi, il fidanzato Alberto Stasi, le cugine Cappa e Marco Panzarasa, il compagno di liceo con cui Stasi ha condiviso una vacanza studio a Londra poche settimane prima dell'omicidio.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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