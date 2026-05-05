A Milano, una delle cugine di Chiara Poggi è arrivata questa mattina in caserma per essere ascoltata come testimone nell'ambito di un nuovo filone di indagine sul delitto di Garlasco. La donna, che fa parte della famiglia coinvolta nella vicenda, ha evitato i giornalisti al suo arrivo. Domani sarà il turno di un altro testimone, un uomo chiamato Marco Poggi.

Paola Cappa, una delle cugine gemelle di Chiara Poggi, è arrivata intorno alle 11 nella caserma Montebello dei Carabinieri, a Milano - eludendo i giornalisti presenti - per essere sentita come teste nel nuovo filone d'indagine sul delitto di Garlasco. Poi è la volta della sorella Stefania. È dunque una settimana decisiva per l'indagine della Procura di Pavia, diretta da Fabio Napoleone, sul delitto di Garlasco. Oltre ad Andrea Sempio, il 38enne unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, sarà interrogato come testimone anche Marco Poggi. Il fratello della vittima potrebbe essere ascoltato domani a Mestre (Venezia), come già accaduto in altre due occasioni.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, le Cappa in caserma: gli aggiornamenti. Domani tocca a Marco Poggi

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