A Garlasco, un messaggio scritto anni dopo il delitto viene ripreso in considerazione dagli investigatori. Il testo, attribuito a Sempio, ricorda l’omicidio Poggi e contiene frasi che invitano a infierire ad oltranza. Non si tratta di una prova tecnica o di un dettaglio investigativo tradizionale, ma di un messaggio che, oggi, viene analizzato con attenzione nel corso delle indagini.

Non è un dettaglio investigativo classico, né una prova tecnica. È un testo, scritto anni dopo il delitto, ma che oggi viene riletto con attenzione. Un messaggio pubblicato online, tra migliaia di interventi, che per contenuto e tono ha attirato l’attenzione degli inquirenti. A firmarlo, con lo pseudonimo “Andreas”, è Andrea Sempio. Il post, datato 25 dicembre 2015, contiene riflessioni sulla violenza, sul controllo e sulle reazioni in situazioni estreme. Ma è soprattutto un passaggio a colpire: quello in cui si parla della possibilità di “infierire ad oltranza”, di dare “quel calcio in testa che non serve” o di usare un’arma anche quando non è più necessario.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, il messaggio di Sempio che ricorda l’omicidio Poggi: “Infierire ad oltranza”

Garlasco, perizia cambia ora della morte di Chiara Poggi: toglierebbe Stasi dalla scena del crimine

Notizie correlate

Leggi anche: Andrea Sempio, quel messaggio del 2015 che ricorda l'omicidio: "Calcio in testa e arma per difendersi"

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Caso Garlasco, perché quel messaggio del 2015 pesa così tanto sull’indagine; Garlasco, domani interrogate gemelle Cappa. Il 6 Sempio e Marco Poggi; Un uomo non ha accettato il rifiuto e ha agito d'impulso: la frase di Paola Cappa dopo il delitto di Garlasco; Garlasco, la difesa di Sempio: Strumentale mostrizzazione. Convocati Marco Poggi e sorelle Cappa.

Garlasco, il messaggio di Sempio che ricorda l’omicidio Poggi: Infierire ad oltranzaNon è un dettaglio investigativo classico, né una prova tecnica. È un testo, scritto anni dopo il delitto, ma che oggi viene riletto con attenzione. Un ... thesocialpost.it

Garlasco, Sempio era Andreas in un forum: gli inquirenti davanti a 3 mila messaggi in 7 anniL'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi era attivo sul sito Italian seduction club tra il 2009 e il 2016, la legale conferma che era lui ... huffingtonpost.it

Panem et Garlasco, la nuova commedia all’italiana x.com

Delitto di Garlasco, Sempio non parlerà ai pm: spunta un forum per seduttori con 3mila suoi messaggi. Leggi l'intero articolo nel primo commento. - facebook.com facebook