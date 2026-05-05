Garlasco giornata chiave | oggi gli interrogatori delle gemelle Cappa domani Sempio e poi Marco Poggi – La diretta

Oggi si tengono gli interrogatori delle gemelle Paola e Stefania Cappa, coinvolte nell'inchiesta. Domani saranno ascoltati Andrea Sempio, l’unico indagato per l’omicidio avvenuto il 7 agosto, e Marco Poggi, fratello della vittima. La giornata rappresenta un momento cruciale per il prosieguo delle indagini e per chiarire i dettagli del caso.

Oggi tocca alle gemelle Paola e Stefania Cappa, mentre domani sarà la volta di Andrea Sempio, unico indagato per il delitto di Chiara poggi avvenuto il 7 agosto, e di Marco Poggi, fratello della vittima. Un passaggio investigativo che potrebbe chiarire alcuni dei punti più controversi rimasti in sospeso per anni, a partire dal movente ipotizzato dagli inquirenti e dai nuovi elementi emersi dalle consulenze tecniche. Al centro dell’attenzione ci sono le dichiarazioni rese all’epoca dei fatti, oggi rilette alla luce della nuova inchiesta. In particolare, le parole di Paola Cappa, messe a verbale pochi giorni dopo il delitto, tornano sotto i riflettori perché sembrano anticipare la ricostruzione accusatoria attuale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Garlasco, Gianluca Spina analizza la comunicazione non verbale delle gemelle Cappa e di Marco Poggi

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