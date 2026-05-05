Furto da pochi euro degenera | pugno al vigilante per una bottiglia di vino due arresti

Nella notte a Como, un tentativo di furto di una bottiglia di vino si è trasformato in un episodio violento. Due persone sono state arrestate dopo aver aggredito un vigilante con un pugno, in seguito a un tentativo di furto che coinvolgeva poche euro. L’episodio ha causato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato i responsabili.

Notte movimentata a Como, dove un tentato furto di una bottiglia di vino è degenerato in un’aggressione ai danni di un addetto alla sicurezza. Due uomini sono stati arrestati dalla polizia di Stato.Seguici su Google, mettici tra le tue fonti preferiteIl tentato furtoL’episodio è avvenuto intorno.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Circondato, pestato e rapinato in via Farini dalla baby gang per una bottiglia di vino da 10 euro Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Furto da pochi euro degenera: pugno al vigilante per una bottiglia di vino, due arresti; Lissone, un abbraccio e ruba la collana da 2.500 euro: una 55enne arrestata per furto; Ultimo furto, bottino da 400 euro. Il farmacista: Siamo esausti. Non mollerò; San Donato: c’è una banda del lusso dietro il furto da un milione di euro. San Donato: c’è una banda del lusso dietro il furto da un milione di euroQUINDICI UOMINI Il gruppo di fuoco che ha colpito settimana scorsa ha già assaltato diversi deposito del Sudmilano, tra merci pregiate e materiale elettronico ... ilcittadino.it Furto da mezzo milione di euro nella stanza d'albergo di Niclas Füllkrug: il bottino rubato durante gli allenamentiIl centravanti tedesco, arrivato al Milan da poco meno di un mese, aveva nella cassetta di sicurezza orologi preziosi e gioielli appartenenti alla moglie Lisa Un inizio d'anno all'insegna ... leggo.it Rubavano ricambi autobus mandando in tilt il trasporto pubblico Operazione Polizia a Pordenone, furti anche ad Ancona e Torino. Danni per 330mila euro La polizia di Pordenone ha smantellato una banda specializzata nel furto di filtri antiparticolato da auto - facebook.com facebook