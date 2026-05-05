Furto al supermercato | a Carpinone preso 43enne con il furgone

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri di Carpinone hanno arrestato un uomo di 43 anni dopo aver scoperto che aveva tentato di portare via merce dal supermercato con un furgone. Durante una perquisizione, i militari hanno trovato all’interno del veicolo oggetti riconducibili a furti commessi in precedenza. Le forze dell’ordine sono riuscite a collegare l’uomo a due episodi di furto, grazie anche alle indagini e ai controlli effettuati sui mezzi e sulla merce.

? Cosa scoprirai Cosa nascondeva il conducente del furgone durante la perquisizione?. Come hanno fatto i Carabinieri a collegare i due furti?. Perché l'arresto ha rivelato un secondo reato nel supermercato?. Quali misure ha disposto il giudice per il 43enne?.? In Breve Il 43enne è stato arrestato sulla statale 85 dopo l'inseguimento del 30 aprile.. La perquisizione ha rivelato merce rubata in un supermercato di Isernia.. L'indagato rischia l'obbligo di dimora e due presentazioni quotidiane in polizia.. I Carabinieri hanno restituito il furgone e la refurtia ai legittimi proprietari.. I Carabinieri della Stazione di Carpinone hanno arrestato un uomo di 43 anni residente nel casertano dopo il furto di un furgone avvenuto giovedì 30 aprile nel centro abitato locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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