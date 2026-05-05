Durante i funerali di un noto atleta, si sono riunite numerose persone per rendere omaggio alla sua memoria. La sua handbike è stata posizionata ai piedi dell’altare e la squadra di amici e compagni di gare si è raccolta davanti al feretro. Tra i presenti ci sono stati anche la madre e altri familiari, che hanno condiviso momenti di commozione tra abbracci e lacrime. La cerimonia si è svolta in un clima di grande partecipazione.

La handbike posata ai piedi dell’altare, la squadra di fronte al feretro, gli abbracci della mamma Anna e le lacrime dei tanti amici e parenti. Si è svolto così, tra ricordi e parole commosse, l’ultimo saluto ad Alex Zanardi. Nella Basilica di Santa Giustina a Padova in migliaia si sono presentati per rendere omaggio all’ex pilota. «Combattente è la parola che racconta la tua essenza più vera», un passaggio letto in chiesa durante i funerali da Barbara Manni, cognata di Zanardi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Funerali Zanardi, i ricordi di cognata e compagni di gare: «Cambiavi la vita alle persone»

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