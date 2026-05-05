Frontale sulla provinciale auto distrutte nel campo

Questa mattina, poco dopo le otto, si è verificato un incidente lungo via Silvio Pellico, una strada provinciale. Un'auto si è scontrata frontalmente con un altro veicolo, e entrambe sono state distrutte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno soccorso due persone rimaste ferite. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine.

È di due feriti il bilancio del violento incidente avvenuto questa mattina, poco dopo le 8, a Sedegliano, lungo via Silvio Pellico. Dalle immagini si capisce la forza dell’impatto: le due auto, dopo uno scontro frontale, sono finite fuori strada terminando la corsa in un campo. Una vettura ha.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Zelo Buon Persico, frontale tra due auto sulla provinciale: una finisce nel campo, quattro feritiZelo Buon Persico (Lodi), 2 aprile 2026 – Incidente stradale, nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 2 aprile, a Zelo Buon Persico, lungo la strada... Frontale sulla Provinciale, auto “vola” nel prato: donna soccorsa in codice rossoViolento schianto frontale nel tardo pomeriggio di sabato 14 febbraio ad Agnosine, all’altezza dell’incrocio tra la Provinciale 79 e la strada che... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Scontro frontale sulla provinciale ad Arzachena: un ferito; Tragico scontro frontale, perde la vita una 67enne. Tra i feriti anche due bimbi; Incidente sulla Verentana a Capodimonte: morta 40enne in un frontale auto-furgone; Grave incidente a Caldonazzo: scontro semi-frontale sulla provinciale, interviene l’elisoccorso. Violentissimo scontro frontale auto-pullman sulla provinciale, in azione i soccorsi con l'elicottero: gravissimo un 18enneDESENZANO. Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, domenica 19 aprile, a Desenzano: un'auto e un pullman si sono scontrati frontalmente, un 18enne in gravissime condizioni. L'allarme è sc ... ildolomiti.it Schianto tra due auto sulla strada provinciale Voltina: il bilancio è drammaticoViolento schianto frontale tra due auto sulla provinciale Voltina: una vittima e tre persone ferite, con l’intervento immediato di soccorsi e forze dell’ordine nella zona di Arcille. notizie.it Frontale a Orte, muore 70enne L'uomo sarebbe morto sul colpo, inutile l'intervento del 118 per rianimarlo. Rimasto ferito il conducente del furgone, trasportato in ospedale. #cronacaviterbo #lafune #ilgiornaledeiviterbesi Leggi l'articolo in link nei commenti. - facebook.com facebook