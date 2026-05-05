frasi antisemite in stazione e due vigili aggrediti fermato un 33enne

Nella stazione centrale, sono state segnalate frasi antisemite, insulti e inni nazisti. Durante l’incidente, due vigili sono stati aggrediti e feriti. La polizia ha fermato un uomo di 33 anni, senza fissa dimora, che è stato denunciato per aver provocato il disordine pubblico. La vicenda ha generato preoccupazione tra i presenti e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Frasi contro gli ebrei, insulti e inneggiamenti al nazismo Grave episodio di disordine pubblico in stazione: due agenti feriti, denunciato un marocchino di 33 anni senza fissa dimora. Nella serata di sabato il piazzale antistante la stazione ferroviaria è stato teatro di un grave episodio di disordine pubblico che ha richiesto l’intervento congiunto della polizia locale e dei militari impegnati nel presidio dell’area. Un nordafricano, già noto per precedenti snaloghi, in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuta all’assunzione di alcol e droghe, ha posto in essere comportamenti aggressivi e pericolosi, generando forte allarme tra i numerosi presenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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