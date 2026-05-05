Francavilla trionfo azzurro | Guerrieri e Rapagnetta volano al tabellone

A Francavilla, gli atleti italiani hanno ottenuto una vittoria importante nei tornei in corso. Guerrieri e Rapagnetta sono riusciti a qualificarsi per le fasi successive, battendo avversari di rilievo. In particolare, Rapagnetta ha superato l’americano Boyer, mentre Guerrieri ha messo in difficoltà il favorito del torneo, Thiago Seyboth Wild. Questi risultati cambiano gli equilibri in vista delle prossime sfide.

? Cosa scoprirai Chi ha messo in crisi il favorito Thiago Seyboth Wild?. Come ha fatto il diciannovenne Rapagnetta a superare l'americano Boyer?. Quale testa di serie affronterà Guerrieri nel match serale?. Perché la sindaca si è recata personalmente ai campi di Francavilla?.? In Breve Guerrieri batte Agamenone 6-4 6-3 e Rapagnetta supera Boyer 6-4 7-5.. Basavareddy vince contro Moro Cañas 3-6 6-4 6-1 e Seggerman elimina Seyboth Wild.. La sindaca Luisa Russo e i dirigenti Quinzi e Ugolini presiedono l'evento.. Il tabellone principale inizia oggi con Guerrieri contro la testa di serie Tseng.. Andrea Guerrieri e Daniele Rapagnetta conquistano il pass per il tabellone principale dell’ATP Challenger di Francavilla al Mare dopo una giornata di qualificazioni decisa dagli azzurri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Francavilla, trionfo azzurro: Guerrieri e Rapagnetta volano al tabellone Notizie correlate ATP Challenger di Francavilla, Italia protagonista nelle qualificazioni: avanti Guerrieri e RapagnettaSi chiude nel segno dell’Italia la giornata dedicata alle qualificazioni dell’ATP Challenger di Francavilla al Mare, con due azzurri protagonisti... Tennis, trionfo azzurro in Germania: Cobolli e Darderi volanoLa giornata di mercoledì 15 aprile vede tre atleti italiani protagonisti sulle corti internazionali, impegnati tra la Germania e la Germania stessa,...