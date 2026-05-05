Fotovoltaico e agricoltura sfida e occasione per l’Italia

L’integrazione tra impianti fotovoltaici e attività agricole sta suscitando attenzione nel settore energetico e agricolo. L’agrivoltaico, che combina la produzione di energia solare con le coltivazioni, sta diventando un tema di discussione tra gli esperti e le autorità italiane. Sul territorio si registrano progetti e sperimentazioni che mirano a utilizzare gli spazi agricoli anche per l’installazione di pannelli solari.

Fotovoltaico e agricoltura rappresentano un connubio unico per l’ energia. L’ agrivoltaico è infatti una sfida che integra energia e agricoltura ed è un’ occasione strategica per l’Italia, dove il Pnrr sostiene oltre 700 progetti per circa 2 GW (Gigawatt) con un obiettivo di 1,04 GW entro giugno 2026. E’ il questo il rapporto di Legambiente ‘L’agrivoltaico in Italia 2026’ presentato a Roma a Palazzo Wedekind nell’ambito del II Forum nazionale sull’ agrivoltaico. Promuovere l’agrivoltaico. Legambiente lancia la nuova campagna ‘Agrivoltaico: per un’Italia agricola e solare’ per promuovere il ruolo dell’agrivoltaico per integrare energia, agricoltura e tutela del suolo.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fotovoltaico e agricoltura, sfida e occasione per l’Italia Notizie correlate Leggi anche: Barilla triplica fotovoltaico e punta su agricoltura rigenerativa Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Agrivoltaico, si può fare: kiwi a Faenza, limoni a Palermo; Cuba, crisi energetica e nuova competizione strategica nei Caraibi, l’isola torna al centro della sfida tra potenze?; CER Priula, il primo bilancio è in attivo: ora la sfida da 2 Megawatt; Agricoltura 4.0: la tokenizzazione cambia le regole del gioco. Giornata della Terra: Barilla triplica il fotovoltaico e accelera sull’agricoltura rigenerativa per Mulino BiancoIn occasione della Giornata Mondiale della Terra, Barilla presenta i risultati del proprio impegno per il clima, concentrato su due fronti strategici: l’espansione dell’autoproduzione di energia solar ... foodaffairs.it SFIDA RINNOVABILI Transizione energetica in Capitanata, Soldo: La sfida non è fermare le rinnovabili ma governarleLa forte concentrazione di progetti eolici, fotovoltaici e agrivoltaici sta sollevando crescenti preoccupazioni per l’impatto che ha ... statoquotidiano.it Sei stato tra i primi a investire nel fotovoltaico Oggi il tuo impianto potrebbe non essere più performante come un tempo. I pannelli di vecchia generazione, infatti, possono subire una degradazione fino allo 0,8–1% annuo, con un impatto diretto sulla produzio - facebook.com facebook