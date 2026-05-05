A Parma, un ragazzo di 17 anni è stato nominato segretario di Forza Italia Giovani. La nomina ha suscitato interesse tra gli iscritti e gli osservatori politici della zona. La sua nomina rappresenta un passaggio importante per il movimento giovanile, che ora si prepara a mettere in atto iniziative concrete sul territorio. La sua posizione segna un momento di cambiamento per il gruppo locale.

? Cosa scoprirai Chi è lo studente di 17 anni scelto per guidare il movimento?. Come intende trasformare la politica in azioni pratiche sul territorio?. Quali sono i primi obiettivi del nuovo piano d'azione per Parma?. Perché la leadership locale ha deciso di puntare su un diciassettenne?.? In Breve Matteo Agoletti e Milena Rondinelle sostengono la nomina di Alfonso Fedi. Fedi frequenta un istitto tecnico economico e farà parte del direttivo dal 2025. Il piano d'azione punta al dialogo diretto con i giovani del territorio parmense. La strategia mira a intercettare le necessità dei lavoratori sotto i venticinque anni. Alfonso Fedi assume la guida di Forza Italia Giovani a Parma dopo la decisione ufficiale del movimento di affidare al giovane studente la segreteria cittadina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forza Italia Giovani a Parma: Alfonso Fedi assume la segreteria

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