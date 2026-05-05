Forza d’urto pop al Teatro Civico ’Abbadream’ tra satin e paillettes

Al Teatro Civico ’Abbadream’, si è svolto un evento musicale che ha visto protagonista una formazione pop. Le luci sono calate mentre il rullante iniziava a battere il ritmo, creando un’atmosfera che richiama un passato fatto di satin e paillettes. La serata ha coinvolto il pubblico presente con esibizioni dal vivo e un’ambientazione che ha trasportato gli spettatori indietro nel tempo.

Le luci si abbassano, il rullante batte il tempo e il Teatro Civico si prepara a un viaggio a ritroso nel tempo, in un’epoca dove il satin e le paillettes dettavano legge. Non si tratta di semplice nostalgia, ma della celebrazione di una forza d’urto pop che non ha mai smesso di influenzare il costume e la discografia globale. Il palcoscenico spezzino ospita, stasera alle 21, Abbadream, uno dei tributi più acclamati a livello europeo, capace di restituire l’energia vitale di un gruppo che ha ridefinito i confini della melodia orecchiabile. La storia degli Abba inizia ufficialmente nel 1971, quando Björn Ulvaeus e la bionda Agnetha Fältskog uniscono le forze con Benny Andeon e Anni-Frid Lyngstad, dando vita a un quartetto destinato a scalare ogni classifica.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Forza d’urto pop al Teatro Civico ’Abbadream’ tra satin e paillettes Notizie correlate Spettacolo K-Pop contestato, caos tra i fischi al Civico: “Biglietti rimborsati”La Spezia, 13 aprile 2026 – Doveva essere un’esplosione di energia coreana, un omaggio a quel fenomeno globale chiamato K-Pop che trascina migliaia... ABBAdream: il mito degli ABBA al Teatro Cartiere Carrara di FirenzeLo spettacolo si distingue per la capacità di celebrare il repertorio degli ABBA trasformando la serata in un’esperienza collettiva capace di unire...