Forza d’urto pop al Teatro Civico ’Abbadream’ tra satin e paillettes

Da lanazione.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Civico ’Abbadream’, si è svolto un evento musicale che ha visto protagonista una formazione pop. Le luci sono calate mentre il rullante iniziava a battere il ritmo, creando un’atmosfera che richiama un passato fatto di satin e paillettes. La serata ha coinvolto il pubblico presente con esibizioni dal vivo e un’ambientazione che ha trasportato gli spettatori indietro nel tempo.

Le luci si abbassano, il rullante batte il tempo e il Teatro Civico si prepara a un viaggio a ritroso nel tempo, in un’epoca dove il satin e le paillettes dettavano legge. Non si tratta di semplice nostalgia, ma della celebrazione di una forza d’urto pop che non ha mai smesso di influenzare il costume e la discografia globale. Il palcoscenico spezzino ospita, stasera alle 21, Abbadream, uno dei tributi più acclamati a livello europeo, capace di restituire l’energia vitale di un gruppo che ha ridefinito i confini della melodia orecchiabile. La storia degli Abba inizia ufficialmente nel 1971, quando Björn Ulvaeus e la bionda Agnetha Fältskog uniscono le forze con Benny Andeon e Anni-Frid Lyngstad, dando vita a un quartetto destinato a scalare ogni classifica.🔗 Leggi su Lanazione.it

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