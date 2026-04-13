Spettacolo K-Pop contestato caos tra i fischi al Civico | Biglietti rimborsati

Lo spettacolo di musica K-Pop si è concluso con polemiche e fischi al teatro civico della città, dove erano stati venduti i biglietti. La serata prevedeva una celebrazione del genere musicale, molto amato tra i giovani, ma si è trasformata in un episodio di tensione tra il pubblico e gli organizzatori. Sono stati annunciati rimborsi per gli spettatori che avevano acquistato i biglietti, senza ulteriori dettagli sulle cause che hanno portato ai disagi.

La Spezia, 13 aprile 2026 – Doveva essere un’esplosione di energia coreana, un omaggio a quel fenomeno globale chiamato K-Pop che trascina migliaia di giovanissimi. Invece, l’atmosfera, sabato sera al Teatro Civico, si è fatta tesa. Il malumore ha iniziato a serpeggiare tra le poltrone non appena è apparso chiaro che, quanto stava accadendo sul palco, non rispondeva alle aspettative dei fan più accaniti. La discrepanza tra il materiale promozionale e l’esecuzione effettiva è stata il fulcro della protesta. Molti spettatori hanno lamentato l’assenza degli elementi iconici legati all’immaginario dei protagonisti originali, come i riferimenti estetici a figure demoniache e cacciatrici che popolano l’universo narrativo del genere.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spettacolo K-Pop contestato, caos tra i fischi al Civico: “Biglietti rimborsati” Rosalía, biglietti rimborsati ma non tutta la cifra: ecco cosa sapereArriva una risposta ufficiale per i fan di Rosalía dopo l’interruzione del concerto al Forum di Assago del 25 marzo: i biglietti saranno rimborsati. Parco De Mita, lunedì ingresso gratuito. Annullato il ‘PasquettaLand’: biglietti rimborsatiTempo di lettura: 2 minutiLa Direzione WIKKA informa che lunedì 6 aprile 2026 il Parco De Mita sarà regolarmente aperto al pubblico, come di...