Formigine si prende cura dei Ginkgo Biloba una recinzione per preservare le radici
L'amministrazione comunale di Formigine ha annunciato un progetto per proteggere i due Ginkgo Biloba nel parco di Villa Gandini. Verrà realizzata una recinzione intorno alle radici degli alberi per preservarle. L'intervento mira a tutelare le piante, considerate un patrimonio del parco. La decisione è stata comunicata in occasione di un aggiornamento sulla gestione del verde pubblico nel territorio comunale.
L'Amministrazione comunale di Formigine ha in programma un importante progetto dedicato ai due maestosi esemplari di Ginkgo Biloba situati nel complesso del parco di Villa Gandini. L'intervento è reso possibile anche grazie al contributo della Fondazione di Modena, che nell'ambito del "Bando.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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