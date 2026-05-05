La Procura di Roma ha avviato un’indagine per sequestro di persona riguardo all’abbordaggio di 22 imbarcazioni da parte delle autorità israeliane, avvenuto la notte del 29 aprile al largo di Creta, in acque internazionali. L’episodio riguarda le barche della Global Sumud Flotilla, e l’indagine si concentra sui fatti accaduti durante quell’intervento.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine per sequestro di persona sull’abbordaggio, da parte delle autorità israeliane, delle 22 barche della Global Sumud Flotilla, avvenuto la notte del 29 aprile al largo di Creta, in acque internazionali. All’attenzione dei pm di piazzale Clodio sono arrivati tre esposti, due dei quali riguardano gli attivisti Thiago Avila e Saif Abukeshek, attualmente detenuti e prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane. Fascicolo precedente. A Roma risulta già aperto anche un fascicolo sulla prima missione verso Gaza dell’autunno scorso. In quel procedimento il pm Stefano Opilio, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi, procede contro ignoti per sequestro di persona, rapina e danneggiamento con pericolo di naufragio.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Caso Flotilla, la Procura di Roma indaga per sequestro di persona

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