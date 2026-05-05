Fiumicino stop ai dj-set selvaggi | nuove regole per l’estate 2026

A Fiumicino sono state introdotte nuove regole per regolamentare i dj-set e i volumi della musica negli stabilimenti balneari per l’estate 2026. Le normative stabiliscono limiti precisi ai decibel che si possono raggiungere e prevedono sanzioni per i gestori che superano tali limiti. Le misure sono state adottate per garantire il rispetto delle normative acustiche e limitare i disturbi ai residenti e ai clienti.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i volumi della musica sugli stabilimenti balneari?. Quali sanzioni rischiano i gestori che superano i limiti sonori?. Perché il sindaco ha deciso di mantenere il divieto sui dj-set?. Quando potranno restare aperte le strutture per la fine della stagione?.? In Breve Servizio salvataggio obbligatorio per i bagnanti dalle 9:00 alle 19:00.. Divieto generale di accesso agli arenili per i cani.. Stagione balneare dal 16 maggio al 20 settembre 2026.. Possibilità di estensione attività commerciali fino al 30 settembre.. L’ordinanza numero 29 firmata dal sindaco Baccini stabilisce le nuove regole per la stagione balneare 2026 a Fiumicino, imponendo limiti severi ai volumi sonori e ai dj-set lungo il litorale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiumicino, stop ai dj-set selvaggi: nuove regole per l’estate 2026 Notizie correlate Fiumicino: stop al vetro dalle 22, musica fino all’una e nuove regoleA Fiumicino, a partire dal 1° aprile 2026, entra in vigore una nuova ordinanza che ridefinisce gli orari di apertura e chiusura delle attività... Stop ai bagarini “salta fila” e ai tour operator scorretti: nuove regole per i biglietti del ColosseoNuove modalità di rilascio dei biglietti, lotta ai bagarini e sospensione dei tour operator scorretti.