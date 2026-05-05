Finanzia e annetti i giovani delle colline con i soldi del Jnf

Negli ultimi anni, milioni di euro provenienti da filiali internazionali del Jnf sono stati destinati a finanziare il trasferimento di giovani israeliani problematici nelle colonie della Cisgiordania occupata, situate nelle colline. Questi fondi sono stati utilizzati per sostenere iniziative di inserimento e supporto all’interno di aree considerate illegali secondo il diritto internazionale. La questione ha sollevato attenzione da parte di diverse organizzazioni e media.

Terra rimossa Sulle violenze dei coloni e la pulizia etnica l’ombra del programma del Fondo nazionale ebraico per giovani israeliani problematici Terra rimossa Sulle violenze dei coloni e la pulizia etnica l’ombra del programma del Fondo nazionale ebraico per giovani israeliani problematici Milioni di euro, raccolti da filiali in giro per il mondo, sono stati investiti negli ultimi anni per trasferire giovani israeliani problematici all’interno delle colonie illegali della Cisgiordania occupata. Soprattutto nelle cosiddette «fattorie d’insediamento», divenute una delle forme di occupazione ed espropriazione più diffuse nella Cisgiordania palestinese.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Finanzia e annetti, i giovani delle colline con i soldi del Jnf Notizie correlate Rave party sulle colline toscane, l’allarme: “Festa festa con 800 giovani dall’Italia e dall’estero”Montecatini Valdicecina (Pisa), 5 aprile 2026 – Da ieri sera, sabato 4 aprile, è in corso un rave party nel parco eolico di Montecatini Valdicecina. Rave party sulle colline a Montecatini Val di Cecina con 800 partecipanti. Il sindaco: “Bene l’intervento delle forze dell’ordine”PISA – Rave party sulle colline dell’alta Val di Cecina, nel Pisano, in particolare nell’area del Parco eolico di Montecatini Val di Cecina: almeno...