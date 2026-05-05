Finale Scudetto Sir Susa Scai Perugia - Lube Civitanova | le curiosità e dove seguire la sfida in diretta
Domani sera si disputa la partita decisiva per il finale dello scudetto tra la squadra di Perugia e quella di Civitanova. La Lube Civitanova, nota per aver già recuperato situazioni difficili in passato, potrebbe chiudere la serie. La sfida si svolge in un clima di grande attesa, con i tifosi che cercano di seguire l’evento in diretta, mentre le due squadre si preparano a scendere in campo per l’ultima volta in questa fase dei playoff.
I playoff scudetto potrebbero vivere domani sera l'ultimo capitolo. Il condizionale è d'obbligo perchè la Lube Civitanova si è resa protagonista di rimonte incredibili ed inaspettate, anche nel passato recente.Questa volta però la storia sembra essere diversa: la Sir Susa Scai Perugia edizione.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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Come la vedete questa gara 1 di finale scudetto #superlega Qui a #perugia l’atmosfera è #volley #perugia #civitanova Diretta @RaiSport x.com