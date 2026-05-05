Fiamme nella piazzetta della marina distrutto un chiosco di frutta e verdura

Nel pomeriggio di oggi, alle 18, le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per spegnere un incendio scoppiato nella marina di Casalabate. Le fiamme hanno interessato un chiosco di frutta e verdura situato nella piazzetta della marina, che è stato completamente distrutto. Non sono stati segnalati feriti o altre strutture coinvolte nell'incendio. La causa dell'incendio è ancora in fase di accertamento.

CASALABATE – Un pomeriggio di fuoco nella marina di Casalabate. Intorno alle ore 18, le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute d’urgenza per domare un violento incendio che ha avvolto un chiosco di frutta e verdura.A dare l’allarme un equipaggio del Nucleo tutela ambientale di Federcaccia.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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