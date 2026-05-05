Festa della Mamma colazione nel giardino delle farfalle
Domenica 10 maggio alle 9.30, in occasione della Festa della Mamma, si svolge un evento presso la Casa delle Farfalle di Milano Marittima. La manifestazione intitolata “Fake news a sei zampe – Un viaggio tra i miti da sfatare nel giardino della biodiversità” è rivolta a bambini e adulti e prevede una colazione nel giardino delle farfalle. L’iniziativa mira a informare sui miti legati al mondo animale e vegetale.
Domenica 10 maggio alle ore 9.30, in occasione della Festa della Mamma, Casa delle Farfalle di Milano Marittima organizza “Fake news a sei zampe – Un viaggio tra i miti da sfatare nel giardino della biodiversità”, un evento pensato per grandi e piccoli, che unisce il piacere di una gustosa.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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