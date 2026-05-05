Festa del Carciofo Violetto di Sant’Erasmo | la sagra nel cuore della laguna

Domenica 10 maggio 2026 si terrà la Festa del Carciofo Violetto di Sant’Erasmo, un evento che celebra una delle produzioni agricole più caratteristiche dell’isola situata nella laguna veneziana. La manifestazione si svolge ogni anno in questo periodo e richiama visitatori interessati a conoscere e assaporare il prodotto locale, simbolo dell’identità dell’isola. La sagra prevede esposizioni e degustazioni dedicate al carciofo violetto.

Domenica 10 maggio 2026 torna la Festa del Carciofo Violetto di Sant’Erasmo, appuntamento dedicato a una delle eccellenze più rappresentative della laguna veneziana. Il Carciofo Violetto di Sant’Erasmo è molto più di un semplice ortaggio: è un autentico tesoro lagunare, noto per la sua tenerezza.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Inizia la stagione del carciofo violetto di Sant'Erasmo: «I consumatori scelgano bene»La stagione della raccolta del carciofo violetto di Sant’Erasmo, avviata nei primi giorni di aprile, sta procedendo a gonfie vele, comunica... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inizia la stagione del carciofo violetto di Sant'Erasmo: I consumatori scelgano bene; Sagra del Carciofo Empolese al Pozzale, Empoli; Eventi enogastronomici di aprile 2026: sagre, fiere e festival del cibo in Italia; Carciofo di Cerda, il principe della biodiversità agroalimentare. La grande festa del Carciofo violettoAnche quest’ anno la quarta edizione della Festa del Carciofo Violetto di San Luca si è svolta nell’azienda Agricola la Galeazza, sui colli bolognesi. L’evento è stato organizzato dall’Associazione ... ilrestodelcarlino.it Velletri, torna la Festa del Carciofo alla Matticella: dal 24 al 26 aprile tra sapori, musica e tradizione | PROGRAMMAVelletri si prepara a vivere un lungo weekend all’insegna dei sapori autentici e della convivialità con la Festa del Carciofo alla Matticella, in programma dal 24 al 26 aprile presso il CREA – Viticol ... castellinotizie.it Festa del Carciofo I.G.P. di Paestum, il contributo della BCC Capaccio Paestum Serino tra partecipazione e sviluppo del territorio. Si è conclusa ieri, a Capaccio Paestum, la XVIII edizione della Festa del Carciofo I.G.P. di Paestum, uno degli appuntamenti più - facebook.com facebook