Una inchiesta della BBC ha smascherato una truffa in Uganda che coinvolge video di cani feriti. Gli autori condividono immagini strazianti sui social, come TikTok, mostrando cani che soffrono, accompagnate da messaggi che invitano a donare per salvarli. Le immagini vengono usate per suscitare emozioni e spingere gli utenti a fare donazioni, anche se si tratta di una truffa.

Il meccanismo era semplice, nella sua crudeltà. Un video condiviso su TikTok con immagini strazianti di un cane ferito, mentre soffre e poi un copy messo ad hoc per smuovere le coscienze degli utenti da “non lasciarlo morire” a “aiutalo anche tu non rimanere indifferente”. E tra una raccolta fondi e l’altra, migliaia e migliaia di dollari arrivavano, da tutte le parti del mondo, nelle tasche di non ben precisate associazioni africane. Fino a quando però un utente britannico ha storto il naso e ha segnalato la vicenda alla BBC. Da qui l’inchiesta di BBC Africa Eye che ha fatto una scoperta sconvolgente. I cani feriti in Uganda, mostrati dai video, altro non erano che una pedina in una truffa ben organizzata per sollecitare le donazioni per gli animali in difficoltà, un’industria sommersa che trae profitto dalla crudeltà umana.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Feriscono i cani, li riprendono mentre soffrono e usano i video per estorcere donazioni agli amanti degli animali: la BBC smaschera la truffa ugandese

Notizie correlate

La truffa delle donazioni per raccogliere fondi per i cani in difficoltà: l’inchiesta in Uganda della BBCUn'inchiesta di BBC Africa Eye svela il business dello sfruttamento dei cani, soprattutto, che avviene a Mityana, poco distante dalla capitale...

“Lì, mentre ballavano…”. La vip italiana e la bella ‘amica’, scatta il bacio e da un telefono riprendono tuttoPer settimane si sono rincorse indiscrezioni, fotografie rubate e racconti sussurrati nei corridoi del gossip.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Feriscono i cani, li riprendono mentre soffrono e usano i video per estorcere donazioni agli amanti degli animali: la BBC smaschera la truffa ugandeseCani feriti apposta, video strazianti e donazioni rubate: BBC Africa Eye svela la truffa da 730.000 dollari partita dall'Uganda ... ilfattoquotidiano.it

Ferivano i cani per postare video strappalacrime e avere donazioni. La Bbc svela la truffa ugandese di cui sono state vittime migliaia di personeUn team investigativi in incognito ha smascherato un sistema che coinvolgeva diversi «content creator» che riuscivano a spillare centinaia di migliaia di euro a inconsapevoli donatori occidentali ... corriere.it