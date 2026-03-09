Felicia Kingsley | 5 milioni di fan e il nuovo romanzo in arrivo

Felicia Kingsley, autrice nota nel panorama letterario italiano, sta per pubblicare un nuovo romanzo. La scrittrice conta ormai su circa 5 milioni di fan che seguono con attenzione ogni suo movimento. L’uscita del libro è attesa con entusiasmo da parte dei lettori e degli addetti ai lavori. Kingsley ha consolidato la sua presenza nel settore con numerose pubblicazioni di successo.

Il panorama editoriale italiano accoglie con grande interesse l’arrivo di un nuovo capitolo nella produzione letteraria di Felicia Kingsley, autrice che ha ridefinito i confini del genere romance. La scrittrice modenese, nota per aver trasformato il suo pseudonimo in un marchio di successo, sta preparando il lancio di Mezzanotte a Parigi, previsto per il mese di maggio, mentre parallelamente si avvia la produzione cinematografica de Non è un paese per single su Prime Video. Questa duplice presenza, tra pagina stampata e schermo digitale, segna un punto di svolta nella carriera di Serena Artioli, l’architetta nascosta dietro il nome d’arte. I numeri parlano chiaro: una comunità digitale di oltre 145mila follower su TikTok e più di 5 milioni di interazioni positive dimostra che il legame con il pubblico non è solo commerciale ma emotivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

