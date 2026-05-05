Federica Masolin è stata protagonista della nuova puntata di Mamma Dilettante, il podcast condotto da Diletta Leotta. La giornalista di Sky ha condiviso alcuni aspetti della sua vita, parlando delle sfide tra carriera e maternità. Nel corso dell’intervista, ha spiegato come impari a filtrare le situazioni e a proseguire avanti, alternando momenti di leggerezza a riflessioni più profonde sulla quotidianità.

Ospite della nuova puntata di Mamma Dilettante. Ospite del podcast di Diletta Leotta, la giornalista di Sky Federica Masolin si racconta tra vita privata e professionale, alternando leggerezza e riflessioni più profonde. Parlando della maternità, Masolin descrive con ironia il rapporto tra la figlia Nina e il padre, spiegando che è “ totalmente ” innamorata di lui. Anche nei momenti in cui la mamma cerca di consolarla, racconta che “ quando arriva il papà. le interessa solo papà! ”, ipotizzando che con lui la bambina trovi più calma. Un’esperienza in cui Leotta si riconosce, scherzando sul sentirsi talvolta “di troppo” nel legame tra figlia e padre.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Federica Masolin tra carriera, maternità e sfide: ‘Impari a filtrare e andare avanti’”

Notizie correlate

Sky Extra con Federica Masolin: Fino a 3000€ di Risparmi All'AnnoSky Extra continua a premiare i clienti più affezionati con una nuova campagna di comunicazione dedicata al programma loyalty Sky.

Federica Masolin racconta il nonnismo in tv: "Piansi al lavoro perché..."Federica Masolin è stata ospite al podcast di Diletta Leotta "Mamma Dilettante 5", dove ha parlato degli inizi della sua carriera: "Una volta piansi...

Altri aggiornamenti

Si parla di: Olise segna un gol alla Politano: Capello esalta l’esterno del Napoli.

Federica Masolin ospite di Mamma Dilettante svela le sue sfide tra carriera e maternitàFederica Masolin racconta le emozioni e le difficoltà tra lavoro in tv e maternità nel podcast di Diletta Leotta, tra aneddoti, famiglia e sfide professionali. megamodo.com

Federica Masolin nel podcast di Diletta Leotta: Dalla Formula 1 alla Champions, la mia svoltaLa giornalista e conduttrice Federica Masolin si racconta a Mamma Dilettante tra famiglia, carriera e sacrifici nel mondo dello sport ... corrieredellosport.it