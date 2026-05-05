FC 26 QUINTA MARCIA | L’EVOLUZIONE CHE TRASFORMA I TUOI GIOCATORI IN TOP PLAYER gear 5
È stato annunciato l’arrivo di “Quinta marcia”, l’evoluzione disponibile su Ultimate Team che permette di aumentare di cinque punti tutte le statistiche principali dei giocatori. Questa funzione, denominata FC 26 “Gear 5”, mira a potenziare i calciatori per migliorare le loro performance e facilitare la scalata nelle classifiche del club. La novità permette di trasformare i giocatori in top player grazie a un potenziamento totale.
Un potenziamento totale per scalare le gerarchie del tuo club. Arriva su Ultimate Team “Quinta marcia”, l’Evoluzione che garantisce un incredibile +5 a tutte le statistiche chiave. Ecco come trasformare i tuoi giocatori preferiti in macchine da guerra e i dettagli per non perdere questa occasione. EA Sports introduce una delle Evoluzioni più versatili e potenti della stagione. “Quinta marcia” non si limita a migliorare un singolo aspetto del gioco, ma interviene in modo massiccio su ogni parametro fondamentale, permettendo di aggiornare carte che sembravano ormai fuori dal meta. Con una scadenza fissata a circa 17 giorni, questa sfida rappresenta un’opportunità d’oro per chi vuole dare una marcia in più alla propria formazione.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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