La figlia più piccola della famiglia Trevallion Birmingham, la cosiddetta ‘Famiglia nel bosco’ è ricoverata, da domenica, in ospedale per una crisi respiratoria forse legata ad un’allergia. Marina Terragni, garante per l’infanzia e l’adolescenza, ha evidenziato pubblicamente che la madre non era accanto alla figlia durante la degenza. La più piccola dei Trevallion è stata visitata, però, dalla Garante dei diritti dell’infanzia dell’Abruzzo, Alessandra De Febis che ha ricostruito l’episodio, sottolineando “Ho fatto personalmente visita alla bambina lunedì mattina. Il ricovero è stato disposto in via meramente precauzionale, di concerto tra il reparto che ha in cura la minore e la pediatra di riferimento.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, figlia ricoverata per crisi asmatica

Notizie correlate

Famiglia nel bosco, nuovo choc: una figlia ricoverata per crisi respiratoria. Accanto a lei le educatrici: mamma e papà possono solo “farle visita”La vicenda che sembra senza fine della famiglia nel bosco si arricchisce di un capitolo amaro, che sposta l’attenzione dalle scelte ideologiche dei...

Leggi anche: Famiglia nel bosco, Marina Terragni garante per l'infanzia svela che una figlia "è ricoverata da domenica"

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Famiglia nel bosco: i genitori tornano nel casolare e iniziano i lavori di ristrutturazione; Famiglia nel bosco, uno dei bimbi con gli occhi pieni di lacrime: Voglio tornare a casa; Famiglia del bosco, la perizia psichiatrica del Tribunale: Incapacità genitoriale di Nathan e Catherine; Dentro la Notizia: Famiglia nel bosco: Genitori inadeguati, no al ricongiungimento Video.

Famiglia nel bosco, il dossier sui figli: ecco le prossime tappe, rischio tempi lunghi per riavere i figliLa genitorialità di Nathan e Catherine è sotto esame. I tempi scorrono lenti per il futuro ricongiungimento con i tre figli ospiti nella casa famiglia di Vasto, che ... ilmessaggero.it

FAMIGLIA NEL BOSCO: GARANTE INFANZIA, BIMBA RICOVERATA; DE FEBIS, TUTELARE DIRITTO RISERVATEZZAL’AQUILA – La delicata vicenda di quella ormai nota come la famiglia nel bosco torna ad occupare le cronache dopo il ricovero in ospedale di una dei tre bambini, figli della coppia anglo-australiana ... abruzzoweb.it

Lo scudetto, il primo tumore, la famiglia Italbasket: il racconto della sua carriera - facebook.com facebook

Alessandria, 61enne muore durante un gioco erotico: alla famiglia un risarcimento di 450 mila euro x.com