Famiglia del bosco bambina ricoverata per crisi respiratoria | la madre non è con lei

Una bambina appartenente alla famiglia del bosco è stata ricoverata in ospedale domenica a causa di una crisi respiratoria. La madre della minore non si trova con lei al momento del ricovero. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato le verifiche del caso. La bambina è sotto osservazione medica e le sue condizioni vengono costantemente aggiornate.

Una bambina della "famiglia del bosco" «è ricoverata in ospedal e da domenica per una crisi respiratoria. La mamma non è con lei». Lo scrive sui social la Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescente, Marina Terragni. «In base a quanto dichiarato dall’ospedale - ha aggiunto la Garante - la bambina è ricoverata per una 'patologia ostruttivà. Accanto a lei, le educatrici. Madre e padre possono farle visita». La scorsa settimana La Corte d’Appello per i Minorenni dell’Aquila, ha confermato la validità del provvedimento del Tribunale per i minorenni, stabilendo che la madre debba restare separata dai figli. I bambini rimangono in una struttura protetta (casa famiglia) a Vasto (Cheti).🔗 Leggi su Feedpress.me

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