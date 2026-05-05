Everton-Manchester City | formazioni confermate per il grande scontro della Premier League

Le formazioni di Everton e Manchester City sono state ufficialmente annunciate in vista del match di Premier League che si disputerà oggi. Il Manchester City punta a ridurre a tre punti il divario con l'Arsenal in classifica, cercando una vittoria in trasferta contro l'Everton. La partita si svolgerà in un contesto di alta tensione e grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori.

2026-05-04 19:46:00 Breaking news: Il Manchester City spera di ridurre a tre punti il??vantaggio dell’Arsenal in testa alla Premier League con la vittoria in casa dell’Everton. Gli uomini di Pep Guardiola non giocano una partita di campionato dalla vittoria per 1-0 in casa del Burnley il 22 aprile, che li ha portati in testa alla classifica per numero di gol segnati. Da allora l’Arsenal ha fatto il suo lavoro ricostruendo un vantaggio, con le vittorie su Newcastle United e Fulham che hanno aumentato la pressione sul City. Questa partita porta la prima visita del City all’Hill Dickinson Stadium, ma hanno un eccellente record all’Everton sotto Guardiola e affrontano una squadra di Toffees senza vittorie su tre.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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