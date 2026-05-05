In vista della sfida tra Everton e City, l’attenzione si concentra su Beto, che tenta di interrompere la serie di vittorie consecutive dei Citizens. La partita rappresenta un’occasione per il club di mettere alla prova la propria solidità contro una delle squadre più in forma del momento. Si cerca di capire se l’attaccante sarà in grado di contrastare la difesa avversaria e mettere fine alla striscia di risultati positivi del team di Manchester.

? Cosa scoprirai Come può Beto fermare la striscia vincente dei Citizens?. Chi riuscirà a spezzare il record di imbattibilità del City?. Perché l'Everton segna quasi sempre solo nel secondo tempo?. Quanto peserà l'assenza di Rodri sulla corsa al titolo?.? In Breve Beto ha segnato quattro reti nelle ultime tre presenze per l'Everton.. City ha vinto 21 partite su 33 disputate in Premier League.. L'Everton ha subito 1.6 reti a partita mediamente in campionato.. Probabilità esperti per l'evento Over 2.5 fissata al 54%.. Lunedì prossimo la Premier League vede protagonista lo scontro tra Everton e Manchester City, un duello che coinvolge le sorti della classifica con il City impegnato nella caccia al primato e gli Everton in lotta per l’Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Everton-City: Beto sfida il primato dei Citizens per l’Europa

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