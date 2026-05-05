La Principessa Eugenia, figlia dell’ex Principe Andrea, è in attesa del suo terzo figlio con il marito Jack Brooksbank. La notizia ha attirato l’attenzione sulla famiglia reale, influendo sulla linea di successione. La coppia ha annunciato la gravidanza senza fornire dettagli aggiuntivi. La nascita del nuovo bambino potrebbe modificare gli equilibri all’interno della famiglia Windsor, che si prepara ad accogliere un altro membro.

Nuovo royal baby in arrivo tra i Windsor. La Principessa Eugenia, figlia dell’ex Principe Andrea, aspetta il terzo figlio dal marito Jack Brooksbank. La coppia ha già due bambini, August ed Ernest. L’arrivo del terzogenito è previsto per l’estate anche se non si conosce ancora il sesso. L’annuncio della gravidanza è stato accolto con entusiasmo a corte, con Re Carlo che si è detto felicissimo della notizia. Come accade in ogni famiglia reale, però, l’arrivo di un nuovo nato non rappresenta soltanto un evento privato, ma ha anche implicazioni istituzionali, in particolare per quanto riguarda la linea di successione al trono. Come cambia la linea di successione con il terzo figlio di Eugenia.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Eugenia di York incinta del terzo figlio, così cambia la linea di successione

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